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Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Antalyaspor, Kayserispor ile yapılacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:36
Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Süreklilik Arz Ediyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kondisyon ve teknik antrenmanını sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Antalyaspor, ardından takımın oyun organizasyonunu geliştirmek amacıyla 5'e 2 pas çalışması yaptı ve dar alan organizasyonları üzerinde durdu.

Son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamlayarak oyuncularının maç ritmini artırmayı hedefledi. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Emrecan Uzunhan (önde) ile Soner Dikmen (sağda) de katıldı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Emrecan Uzunhan (önde) ile Soner Dikmen (sağda) de katıldı.

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