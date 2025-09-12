Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye kiraladı
Defans oyuncusu 2025-26 sezonu sonuna kadar Sipay Bodrum FK'de
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, defans oyuncusu Mert Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ye kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz."