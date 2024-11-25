Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Antalyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Takım, bu önemli karşılaşma öncesi hazırlıklarını devam ettiriyor.

İdman Detayları

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza eşliğinde antrenman yaptı. Isınma, çabukluk, pas ve şut çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, idmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Akdeniz ekibi, Sivasspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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