Antalyaspor'un Mağlubiyeti Üzgünlük Yarattı: Aurelio Açıklamalarda Bulundu

Antalyaspor'un Mağlubiyeti Üzgünlük Yarattı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, karşılaşmanın ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aurelio, ayrıca istifa etmeyi düşünmediklerini de ifade etti.

Maç Sonrası Açıklamalar

Aurelio, düzenlenen basın toplantısında, "Son haftalarda elde ettiğimiz iyi sonuçları sürdürmeyi hedefliyorduk, ama bu sefer bunu başaramadık" dedi. İlk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Aurelio, takımın 3-0 geriye düştüğünü açıkladı.

İkinci yarıda daha farklı bir oyun sergilediklerini ve gol bulmalarına rağmen maçı çevirme şansı elde edemediklerini sözlerine ekleyen Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz. Soyunma odasında oyuncular ve teknik ekip bu mağlubiyetin acısını yaşıyor. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Aurelio, önümüzdeki hafta Kocaelispor ile oynayacakları kupa maçı ve sonrasında Trabzonspor ile yapacakları deplasman maçı için hazırlanacaklarını belirtti.

Bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Aurelio, "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız da böyle bir düşünceye sahip değil. Görevimizin başındayız" yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Eyüpsporlu oyuncu Caner Erkin (sağda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Eyüpsporlu oyuncu Caner Erkin (sağda) rakibi ile mücadele etti.