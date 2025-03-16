Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Üçüncüsü Oldu

Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak takım halinde üçüncü oldu. Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen yarışmada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ve Kazakistan'ın ardından dünya üçüncülüğünü kazanarak büyük bir gurur yaşadı. Boks takımında önemli başarılar elde eden sporcular arasında 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanırken, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.

Madalya Kazanan Sporcular ve Ülkeleri

Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 12 sıklette madalya kazanan sporcular ve ülkeleri şu şekilde sıralanıyor:

48 Kilo

Altın madalya: Nazym Kyzaibay (Kazakistan)

Gümüş madalya: Ilia Chumgalakova (Rusya)

Bronz madalya: Arzona Hoozilova (Özbekistan), Kyong Hong Ryong (Kuzey Kore)

50 Kilo

Altın madalya: Alua Balkibekova (Kazakistan)

Gümüş madalya: Meiyi Hu (Çin)

Bronz madalya: Sabina Bobokulova (Özbekistan), Kum An Byol (Kuzey Kore)

52 Kilo

Altın madalya: Pang Chol Mi (Kuzey Kore)

Gümüş madalya: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)

Bronz madalya: Dragana Johanovıç (Sırbistan), Feruza Kazakova (Özbekistan)

54 Kilo

Altın madalya: Widad Bertal (Fas)

Gümüş madalya: Hatice Akbaş (Türkiye)

Bronz madalya: Sara Cirkovıc (Sırbistan), Natnicha Chongprongklang (Tayland)

57 Kilo

Altın madalya: Andela Brankovic (Sırbistan)

Gümüş madalya: Punrawaee Ruenros (Tayland)

Bronz madalya: Yan Cai (Çin), Esra Yıldız Kahraman (Türkiye)

60 Kilo

Altın madalya: Nune Asatrian (Rusya)

Gümüş madalya: Viktoriya Grafeyeva (Kazakistan)

Bronz madalya: Natalia Shatadrina (Sırbistan), Miroslava Jedinakova (Slovakya)

63 Kilo

Altın madalya: Aida Abikeyeva (Kazakistan)

Gümüş madalya: Thananya Somnuek (Tayland)

Bronz madalya: Thai Ha Linh (Vietnam), Elena Babicheva (Rusya)

66 Kilo

Altın madalya: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)

Gümüş madalya: Navbakhor Khamidova (Özbekistan)

Bronz madalya: Anastasija Lukajic (Sırbistan), Albina Moldazhanova (Rusya)

70 Kilo

Altın madalya: Elena Gapeshina (Rusya)

Gümüş madalya: Lisa Emel O’Rourke (İrlanda)

Bronz madalya: Aryna Danilchyk (Belerus), Natalya Bogdanova (Kazakistan)

75 Kilo

Altın madalya: Anastasiia Shamonova (Rusya)

Gümüş madalya: Aoife O’Rourke (İrlanda)

Bronz madalya: Nikolina Gajic (Sırbistan), Lina Wang (Çin)

81 Kilo

Altın madalya: Saltanat Medenova (Rusya)

Gümüş madalya: Büşra Işıldar (Türkiye)

Bronz madalya: Xiaomeng Wang (Çin), Hasnae Larti (Fas)

+81 Kilo