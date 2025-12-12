Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 16. hafta açılış maçı kapsamında Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İlk yarı dakikaları
10. dakikada ceza sahası sol tarafından Göktan’ın ortasında kale önünde iyi yükselen Niang’ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı bacağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen top Niang’a çarpıp auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil
Kasımpaşa
11: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Yusuf Barası, Gueye
Yedekler: Şant Kazancı, Winck, Atakan Müjde, Fall, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gençlerbirliği
11: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Sorumlu: Özcan Bizati
Kartlar
Sarı kart: Pereira (Gençlerbirliği)
