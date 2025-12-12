DOLAR
Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 16. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği ilk yarıyı 0-0 tamamladı. Niang'ın kafa vuruşunu Gianniotis engelledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:08
Trendyol Süper Lig’in 16. hafta açılış maçı kapsamında Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk yarı dakikaları

10. dakikada ceza sahası sol tarafından Göktan’ın ortasında kale önünde iyi yükselen Niang’ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı bacağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen top Niang’a çarpıp auta çıktı.

Detaylar

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İltangil

Kasımpaşa

11: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Yusuf Barası, Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Winck, Atakan Müjde, Fall, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Szalai

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gençlerbirliği

11: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Koita, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Csoboth, Dilhan Demir, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Sorumlu: Özcan Bizati

Kartlar

Sarı kart: Pereira (Gençlerbirliği)

