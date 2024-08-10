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Antalyaspor ve Göztepe İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:39
Antalyaspor ve Göztepe İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 1. Hafta Maç Özeti

Antalyaspor - Göztepe: 0-0

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı 0-0 tamamlandı.

Maçın 11. dakikasında Antalyasporlu Djenepo'nun sol kanattan yaptığı ortada, Van de Streek topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Erdoğan'ın yerden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.

24. dakikada, ceza sahası dışından Güray Vural'ın çektiği sert şut, yine kalenin dışına gitti.

27. dakikada, sağ kanattan gelen Nazım Sangare'nin ortasında, kale önündeki karambolde Romulo'nun sert vuruşu kaleci Kenan Piric'ten döndü. Antalyaspor savunma oyuncuları, tehlikeyi kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı, karşılıklı ataklarla geçse de, her iki takım da gol atamayarak 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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