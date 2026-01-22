Aras Elektrik'in Kayakla Atlama Başarısı: İpçioğlu ve Bedir Milano Cortina 2026 Yolunda

Aras Elektrik Spor Kulübü sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir, uluslararası başarılarla Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları yolunda umut verdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:35
Spora ve genç yeteneklerin gelişimine verdiği destekle öne çıkan Aras Elektrik, bünyesindeki Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü aracılığıyla Türk sporuna değer katmaya devam ediyor. Kulüp sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir, uluslararası arenada elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Olimpiyat yolunda gurur veren iki isim

Fatih Arda İpçioğlu, 2018 PyeongChang ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek kayakla atlama tarihinde ülkemizi iki kez olimpiyat sahnesinde temsil etti. İlk kez olimpiyat heyecanı yaşayacak olan Muhammed Ali Bedir ile birlikte gösterdikleri performans, hem kulüp hem de ulusal düzeyde takdir topluyor.

Milano Cortina 2026 hedefi

Tecrübe ve genç yeteneğin birleşmesiyle oluşan bu ikili, Milano Cortina 2026 hedefi doğrultusunda Türk kayakla atlamasına yeni bir soluk getiriyor. Aras Elektrik'in sağladığı altyapı ve destek, sporcuların uluslararası arenadaki yükselişinde kilit rol oynuyor.

Konuya ilişkin olarak ARAS elektrik tarafından yapılan açıklamada, "Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nda kayakla atlama branşında ülkemizi temsil edecek Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir’i tebrik ediyor, sporcularımıza olimpiyat yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

