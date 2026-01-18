Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:16
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Corendon Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası içinde Mert Müldür’ün kafa ile çıkardığı pasa gelişine vuran Talisca’nın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı. Seken topu takip eden Musaba, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

68. dakikada sol kanattan Duran’ın ceza sahası içine açtığı ortaya gelişine vuran Talisca’nın şutunu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.

78. dakikada orta sahada topla buluşan Asensio, ceza sahasına koşu yapan Talisca’ya pasını aktardı. Talisca, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-3

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Mouine dk. 87) Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 77) Hwang (Meschack dk. 87) Ogundu (Güven Yalçın dk. 77)

Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Yiğit Efe Demir dk. 46) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Alvarez dk. 90+1) İsmail Yüksek, (Fred dk. 62) Musaba,( Nene dk. 74) Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Duran dk.62) Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller ve kartlar

Goller: Hadergjonaj (dk. 3), Makouta (dk. 27) (Alanyaspor), Talisca (dk. 9 ve 78), Musaba (dk. 52) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor)

