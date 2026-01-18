Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2 - Fenerbahçe 3
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Corendon Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası içinde Mert Müldür’ün kafa ile çıkardığı pasa gelişine vuran Talisca’nın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı. Seken topu takip eden Musaba, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
68. dakikada sol kanattan Duran’ın ceza sahası içine açtığı ortaya gelişine vuran Talisca’nın şutunu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
78. dakikada orta sahada topla buluşan Asensio, ceza sahasına koşu yapan Talisca’ya pasını aktardı. Talisca, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-3
Stat, hakemler ve kadrolar
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Mouine dk. 87) Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 77) Hwang (Meschack dk. 87) Ogundu (Güven Yalçın dk. 77)
Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Fatih Aksoy
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Yiğit Efe Demir dk. 46) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Alvarez dk. 90+1) İsmail Yüksek, (Fred dk. 62) Musaba,( Nene dk. 74) Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Duran dk.62) Talisca
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller ve kartlar
Goller: Hadergjonaj (dk. 3), Makouta (dk. 27) (Alanyaspor), Talisca (dk. 9 ve 78), Musaba (dk. 52) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor)
