Efeler Ligi: Galatasaray 3-0 Halkbank — Burhan Felek'te net galibiyet
Efeler Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Maç Detayları
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erol Akbulut
Setler: 25-23, 25-20, 25-18
Süre: 1 saat 33 dakika
Kadrolar
Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright
Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Aleksander Sliwka, Marek Sotola, Yiğit Hamza Aslan
