Efeler Ligi: Galatasaray 3-0 Halkbank — Burhan Felek'te net galibiyet

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi 15. haftasında Halkbank'ı Burhan Felek'te 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:48
Efeler Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Halkbank3-0 mağlup etti.

Maç Detayları

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erol Akbulut

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 1 saat 33 dakika

Kadrolar

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Aleksander Sliwka, Marek Sotola, Yiğit Hamza Aslan

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

