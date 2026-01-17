Galatasaray 1-1 Gaziantep FK: Ligde 4. beraberlik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini aldı ve puanını 43'e yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar ikinci yarıda 1-0 geriye düştü ve müsabakadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan, 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini almış oldu. Cimbom, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın puanı 43’e yükseldi. Takım, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.

