Galatasaray 1-1 Gaziantep FK: Ligde 4. beraberlik

Trendyol Süper Lig 18. hafta maç sonucu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar ikinci yarıda 1-0 geriye düştü ve müsabakadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan, 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini almış oldu. Cimbom, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın puanı 43’e yükseldi. Takım, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.

GALATASARAY, GAZİANTEP FK MAÇIYLA BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG'DE 4. KEZ BERABERE KALDI.