İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı | İzmir Süper Amatör Lig E Grubu

İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı

Maç Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Seferihisarspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, rakip kalede kurduğu üstünlüğü 23. dakikada sonuçlandırdı. Yiğit Can Bakırlı'nın kaydettiği golle öne geçen İmren Alaçatıspor, ilk yarının son dakikalarında bir gol daha buldu. 45. dakikada Erdi Önal'ın attığı golle fark ikiye çıktı ve takım soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında skor değişmezken, maç İmren Alaçatıspor'un 2-0 galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla ekip puanını 23'e yükseltti ve lig sıralamasında 3. sıraya yerleşti.

İmren Alaçatıspor, 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Özderespor ile karşılaşacak.

Çeşme Belediyespor Hükmen Galip

Çeşme Belediyespor ise bu hafta oynaması gereken Gümüldürspor maçını, rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen kazandı. Bu sonuçla Çeşme ekibinin puanı 17'ye yükseldi ve ligde 6. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 25 Ocak Pazar günü Güzelbahçe'yi konuk edecek.

