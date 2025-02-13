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Aras Kargo Fenerbahçe Medicana Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:42
Aras Kargo Fenerbahçe Medicana Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana Maçına Hazırlanıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Aras Kargo, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman, takımın başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan voleybolcular, ardından topla çalışma yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular, taktik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Takımın form durumunun yanı sıra maç stratejileri üzerine yoğunlaşan antrenör Doğancı, oyuncularına özel taktikler üzerinde durdu.

Maç Tarihi ve Saati

Aras Kargo, 16 Şubat Pazar günü, saat 20.00'da Fenerbahçe Medicana'yı evinde konuk edecek. Bu maç, voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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