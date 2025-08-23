Aras Kargo sezonu erken açtı: Play-off ve Avrupa hedefi

Aras Kargo sezonu erken açtı, hedef play-off

İzmir temsilcisi Aras Kargo, Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ligde kalma başarısını tekrarlayıp bir kademe daha yukarıyı hedefleyerek yeni sezona erken başladı. Yönetim ve teknik ekip, takıma kattıkları isimlerle hem ligdeki pozisyonlarını sağlamlaştırmayı hem de Avrupa hedefine yürümeyi amaçlıyor.

Erken start ve geniş kadro

Başantrenör Mustafa Suphi Doğancı, takımın hazırlıklarına Temmuzun son haftası başladıklarını ve şu anda üçüncü haftaya girdiklerini söyledi. Doğancı, transferleri erkenden tamamladıklarını ve artık daha geniş bir kadroya sahip olduklarını vurguladı:

"Daha geniş kadroya sahibiz. 5 yabancımız var bu sezon. Problem yaşadığımız dönemlerde elimizde seçenek daha fazla olacak. Temmuzun son haftası başladık hazırlıklara. Şu anda üçüncü haftamıza giriyoruz. Gayet iyi durumdayız. Grup heyecanlı ve çok içten, candan çalışıyorlar. Biz de bundan oldukça memnunuz."

Takım, 9 yeni transfer ile güçlendi: Nisan Eroğuz, İrem Çor, Özge Nur Çetiner, Buse Kara, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Anna Smrek, Ann Kalandadze ve Martha Anthouli. Teknik ekip, milli takımlara giden oyuncular olmadan da üç hafta önce takımı bir araya getirerek hazırlıklara hız verdi.

Play-off ve Avrupa hedefi

Doğancı, takımın hedefini net olarak ortaya koydu ve rekabetin yüksek olacağı uyarısında bulundu:

"Artık kendimizi bir adım yukarı atmak istiyoruz. İlk adımımız play-off olmalı. Play-off'a girdikten sonra da Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz ama bunu bizim kadar çok isteyen birçok takım var. O yüzden zor bir sezon olacak. Bunu bilerek kendimiz hazırlıyoruz. Play-off istiyoruz, bizim gibi herhalde 10 takım daha istiyor. Şimdi bu kolay bir şey değil. Herkes buna uygun transferler yaptı, teknik ekibini kurdu. Gördüğüm en yarışmacı lig bu sezon. Türk voleybolunda güzel bir şey. Bu kadar yatırım yapılmasının umarım hakkını veririz."

Hazırlık maçlarının Eylülün ilk haftası başlayacağını belirten Doğancı, bol hazırlık maçıyla takımın durumunu test edeceklerini ifade etti.

Kaptan ve transferlerin görüşleri

Takım kaptanı Hazal Selin Uygur, geçen sezonun ikinci yarısındaki olumlu ivmeyi hatırlatarak bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Uygur, hedeflerini şöyle özetledi:

"Hazırlıklara en iyi şekilde devam ediyoruz. Bu sezon bir öncekine göre daha iyi olacak ama lig tabi ki geçen seneye göre daha zor olacak. Bu sezon öncelikle ilk 8'e kalmak istiyoruz. İlk hedefimiz play-off. O hedefe tekrar tutunmak ve olursa Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz."

Yeni transfer Özge Nur Çetiner de duygu ve beklentilerini paylaştı:

"Kulübün bize olan destekleri, İzmir'deki bu voleybol sevgisi bizim için çok önemli. Yaklaşık 3 hafta önce başladık çalışmalara. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Lig için çok heyecanlıyız. Umarım sezonu güzel bir yerde tamamlarız. Play-off oynamak istiyoruz. Biz kendi aramızda kazanmamız gereken maç sayısını belirledik. O sayıya ulaşıp play-off oynamak ve lige renk katmak istiyoruz."

Çetiner, ilk haftada karşılaşacakları Fenerbahçe Medicana'nın güçlü bir ekip olduğunu ve bu tür rakiplere karşı oynamanın her zaman keyifli olduğunu ekledi.