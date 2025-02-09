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Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:41
Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fark Yarattı

Voleybol tutkunları için heyecan dolu anlar yaşanırken, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları devam ediyor. Bu kapsamda, Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucunda, Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor karşısında 3-0'lık net bir skorla galip geldi. Bu galibiyet, Aras Kargo’nun ligdeki iddiasını artırırken, Bahçelievler Belediyespor için önemli bir yenilgi oldu.

Bütün Gözler Ligde

Vodafone Sultanlar Ligi'nde büyük bir mücadele yaşanırken, takımlar arasındaki rekabet de giderek artıyor. Aras Kargo'nun bu performansı, sezonun geri kalanında da dikkat çekici bir ivme kazanmasına işaret ediyor.

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