Arda Güler'den aylar sonra güzel haber geldi: Nihayet kadroda!

Google, COVID-19 döneminde sunulan Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini sona erdirdi. Bu özellik, kullanıcıların COVID-19 salgınına maruz kalıp kalmadığını öğrenmelerine yardımcı oluyordu. Ancak şimdi, salgının etkilerinin azalmasıyla Google, bu özelliği kullanımdan kaldırdı.

Öte yandan, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatan Arda Güler'in Rayo Vallecano maçında kadroda olacağını açıkladı. La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Ancelotti, Arda Güler'in kadroda olacağını belirterek, onun maçlarda daha fazla süre alması için özel bir plan yapacaklarını ifade etti. İşte detaylar...





GOOGLE COVİD - 19 MARUZ KALMA BİLDİRİMLERİNİ KULLANIMDAN KALDIRDI

Ancelotti'nin açıklamaları, Real Madrid taraftarları için sevindirici bir gelişme oldu, çünkü Arda Güler, takıma önemli bir katkı sağlayan bir oyuncu olarak biliniyor. Ancak, onun sakatlığını atlatması ve yeniden sahada olması için belirli bir süreye ihtiyaç olduğunu da unutmamak önemlidir. İşte diğer ayrıntılar...





Bu iki haber, teknoloji ve spor dünyalarından farklı gelişmeleri yansıtıyor. Google'ın Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini kaldırması, pandemi döneminin geride kaldığının bir göstergesi olarak görülebilir. Ancak futbolseverler için, Arda Güler'in tekrar sahada olacak olması heyecan verici bir gelişme ve Real Madrid'in performansına olumlu bir etki yapması bekleniyor.

La Liga'nın 12. haftasındaki Real Madrid ve Rayo Vallecano maçı, 5 Kasım Pazar akşamı saat 23.00'te başlayacak. Bu önemli futbol mücadelesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.