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Arda Güler'e övgü yağdı! Efsane isimden bomba sözler

Real Madrid forma giyen Arda Güler gündemde olmaya devam ediyor. En son efsane futbolcu Arda Güler hakkında yaptığı açıklama büyük ses getirdi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:18
Arda Güler'e övgü yağdı! Efsane isimden bomba sözler

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler gündemde yer almaya devam ediyor. Sonunda efsane futbol ismin Arda hakkında söylediği sözler büyük yankı uyandırdı.

arda güler

Arda Güler, Real Madrid adına ilk golünü İspanya La Liga maçında Celta Vigo'ya karşı attı.

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını Arda Güler'i konuştu.

İngiliz futbol efsanesi ve eski Real Madrid oyuncusu Michael Owen, AS'ye Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'BÖYLE BİR DENEYİMİM OLMADI'

maç

Owen, Arda'nın durumuyla ilgili şunları söyledi: "17 yaşında böyle bir deneyimim yoktu. Küçükken bir denge olur. Her hafta daha küçük bir takımda oynayabilirsin. Ya da takımda kalıp antrenman yapıp oynayabilirsin. Bu paha biçilemez deneyim" dedi.

Manchester City'de futbolcu olarak oynayan Phil Foden'ı örnek veren Owen, şunları söyledi: "Bence Phil Foden en iyi örnek. Manchester City'de ciddi bir sakatlık geçirmese de istatistikleri düşüktü ama Pep Guardiola bunu yapabilirdi, bunu iyi değerlendirdi."

Michael Owen ayrıca şunları söyledi: "Real Madrid'de şu anda Luka Modric ve Toni Kroos var ama bu sonsuza kadar sürmeyecek. Dolayısıyla genç orta saha oyuncularının gelecekte Real Madrid'de gerçek bir şansı var. Arda yine emin ellerde. Bu sürdüğü sürece inanın. Carlo Ancelotti bu süreci çok iyi yönetiyor' dedi.

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