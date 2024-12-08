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Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Girona'ya karşı ilk golünü attı, takım 3-0 galip geldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 01:04
Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında, Real Madrid deplasmanda Girona ile karşılaştı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu önemli karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maç, Estadio Municipal de Montilivi'de gerçekleşti. Real Madrid, 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Arda Güler, 55. dakikada sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı. Maçın 62. dakikasında Kylian Mbappe de skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında oyundan çıkan Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile ilk golünü Girona'ya karşı atmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sonuçla birlikte, Real Madrid puanını 36'ya yükseltirken, Girona 22 puanda kaldı.

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