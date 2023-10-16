Arda Güler yuvaya dönüyor: Milli Takımı yalnız bırakmayacak

Türkiye Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 Avrupa Şampiyonası biletini garantiledi. Bu zafer, oyuncuların gösterdiği harika performans ve mücadeleyle tüm ülkeyi coşturdu. Özellikle genç yeteneklerin Montella'nın gözüne girmesi dikkat çekti. İsmail Yüksek, Salih Özcan, Cenk Özkaçar gibi isimler, takıma önemli katkılarda bulunarak teknik direktörlerinin beğenisini kazandı.

Ancak, en büyük sürpriz ve heyecan verici gelişme, Real Madrid'de oynayan genç yıldız Arda Güler'in milli takıma dönüşüyle ilgili. Arda Güler, geçirdiği talihsiz sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak İspanyol basını, Arda Güler'in son sakatlığını atlatarak tekrar antrenmanlara başladığını ve milli aranın ardından milli takımın formasını giymeye hazırlandığını duyurdu.





Bu heyecan verici dönüş, milli takımın Galler ile yapacağı son maçında gerçekleşecek gibi gözüküyor. 21 Kasım'da Galler'e konuk olacak olan milli takımda Arda Güler'in sahada olması bekleniyor. Gazeteci Bülent Timurlenk, bu dönüşü özel bir yazısında vurgulayarak, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de farklı bir pozisyonda ve topla buluştuğunda orta saha derininde yüzü hep rakip kaleye dönük oynuyor. Sakat Arda Güler döndüğünde santrfor arkasında oyunu 360 derece görebilen genç kadife ayaklar fark yaratacak." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun bu genç yeteneği tekrar milli takım formasını giymeye hazırlandığı için futbolseverler büyük bir heyecanla bekliyor. Arda Güler'in dönüşü, milli takımın başarılı performansının bir sonraki seviyeye taşınması için büyük bir umut kaynağı olarak görülüyor.