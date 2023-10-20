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Arda Güler'e bir talip daha çıktı: Kiralamak için ter dökecek

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Arda Güler'e bir talip daha çıktı: Kiralamak için ter dökecek
Genç ve başarılı futbolcu Arda Güler'e talip var! İtalyan devi Milan, Real Madrid'de forma giyen Güler'i takımına almak için harekete geçti. İşte ayrıntılar.

İtalyan devi Milan, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'le ilgileniyor. Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için adım atan Milan yetkilileri, ilk görüşmesini Real Madrid'le yaptı.

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Real Madrid'e forma giyen 18 yaşındaki başarılı futbolcu Arda Güler için yeni bir transfer talebi ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'E TALİP ÇIKTI

Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Milan yetkilileri, ilk teması Real Madrid'le yaptı. İtalyan devi bekledi ve ilk 11'de yer almayı garantiledi.

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GENÇ YILDIZ İSTEMİYOR

Real Madrid'e transfer olduğunda başka bir takıma kiralanmayacağı sözünü veren Arda Güler'in bu teklifler karşısında şok olduğu ancak Real Madrid ön hattının aksini düşündüğü kaydedildi.

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