Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi'nde Dünyayı Sarmalayan Bir Maçta Görev Alacak

Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi'nde Kriz Maçında Hakemlik Yapacak

FIFA kokartına sahip Türk hakem Arda Kardeşler, 22 Ağustos Perşembe günü, Kryvbas ile Real Betis takımları arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında düdük çalacak.

Bu önemli karşılaşma, Slovakya'nın Kösice kentindeki Kosicka Futbol Arena’da, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Kardeşler’in yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olarak belirlendi.

Ayrıca, Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Mustafa İlker Coşkun ile Onur Özütoprak görev alacak.

Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip ve futbolseverler için heyecan dolu anlar vadetmektedir.