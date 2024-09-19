Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Açıklamaları

Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları deplasman maçı öncesi, güvenli bir oyun stratejisi benimseyeceklerini ifade etti.

"Maçın Doğrularını Yapmaya Çalışacağız"

Kemerburgaz'daki Eyüpspor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turan, Beşiktaş'ın ilk haftalarda gösterdiği performansa dikkat çekti. "Bu maçta oyun anlayışımıza da sadık kalacağız, ama Beşiktaş'ın oyununa saygı göstereceğiz" dedi.

İyi Başlangıca Dikkat

Geride kalan beş haftada elde ettikleri dokuz puanın önemine değinen Turan, "Her maç, bizim için ayrı bir hedef. Ligde kalma hikayemiz var ve bunu gerçekleştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Özlem ve Hedefler

Ayrıca, genç teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi hakkında düşüncelerini paylaştı: "Saha içinde eğlenceli ve iyi oyunların sergilendiği bir derbi olmasını umuyorum. Ancak benim önceliğim Eyüpspor'un başarısı." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Transfer ve Takım Dirayeti

Turan, transfer döneminde yurt içinden oyuncu almayı planladıklarını belirtirken, takımın yeni oyuncularla hızlı adapte olması gerektiğini vurguladı. "Eyüpspor, oyun değerlerine sahip çıkan bir takım olarak Süper Lig'de yer almalı" dedi.

Emre Mor Hakkında Açıklama

Son olarak, Emre Mor'un sağlık durumu hakkında da bilgi veren Turan, "Emre Mor, büyük bir potansiyele sahip fakat tedavi sürecini tamamlaması gerekiyor" dedi.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.