Arda Ünyay, Galatasaray'la İlk Derbiye Çıktı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanında görev aldı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, kariyerinin ilk derbi heyecanını yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta Arda, yedek başladı ve 77. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil oldu.

18 yaşındaki futbolcu böylece ilk derbi tecrübesini edinirken, hafta içinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynanan maçla da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez forma giymişti.

Genç oyuncunun performansı, teknik heyetin ve taraftarların beklentileri açısından dikkatle takip edilecek.

