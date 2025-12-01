Arda Ünyay, Galatasaray'la İlk Derbiye Çıktı

Galatasaraylı 18 yaşındaki Arda Ünyay, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe karşısında 77. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna girerek ilk derbi heyecanını yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:33
Arda Ünyay, Galatasaray'la İlk Derbiye Çıktı

Arda Ünyay, Galatasaray'la İlk Derbiye Çıktı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanında görev aldı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, kariyerinin ilk derbi heyecanını yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta Arda, yedek başladı ve 77. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil oldu.

18 yaşındaki futbolcu böylece ilk derbi tecrübesini edinirken, hafta içinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynanan maçla da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez forma giymişti.

Genç oyuncunun performansı, teknik heyetin ve taraftarların beklentileri açısından dikkatle takip edilecek.

GALATASARAY’IN GENÇ FUTBOLCUSU ARDA ÜNYAY, İLK DERBİSİNDE FENERBAHÇE KARŞISINA ÇIKTI. ARDA...

GALATASARAY’IN GENÇ FUTBOLCUSU ARDA ÜNYAY, İLK DERBİSİNDE FENERBAHÇE KARŞISINA ÇIKTI. ARDA, MÜSABAKANIN 77. DAKİKASINDA İLKAY GÜNDOĞAN’IN YERİNE OYUNA GİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökhan Alaş: "Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" – Hatayspor 3-3 Adana Demirspor
2
Guerreiro: Samsunspor Önünde 1 Puanı Hak Ettik
3
Okan Buruk Kadıköy’de Yenilmiyor: Fenerbahçe Önünde 3 Galibiyet 2 Beraberlik
4
Uğurcan, Sane ve İlkay ilk Fenerbahçe derbisinde
5
Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor
6
Kubilayhan Yücel: 'Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi' — Adana Demirspor 3-3 Hatayspor
7
Galatasaray Kadıköy'de 10 Derbide 5 Galibiyetle Seriyi Sürdürüyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı