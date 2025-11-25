Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçı: 53'te Girdi, 89'da Kırmızı Kart

Galatasaray'ın 18 yaşındaki Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise maçında 53. dakikada oyuna girerek ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşadı; 89'da kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:03
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanan Union Saint-Gilloise maçında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı.

Müsabakanın 53. dakikasında, sakatlanan Senegalli oyuncu Ismail Jakobs oyundan çıktı ve teknik direktör Okan Buruk tarafından yerine Arda Ünyay oyuna alındı.

18 yaşındaki Arda, bu sezon daha önce Süper Lig’de 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu ve bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi debutunu gerçekleştirmiş oldu.

Müsabakanın 89. dakikasında Arda Ünyay, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oyundan çıkarken teknik direktör Okan Buruk genç oyuncuyu teselli etti.

