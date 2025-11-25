Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçı: 53'te Girdi, 89'da Kırmızı Kart

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanan Union Saint-Gilloise maçında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı.

Müsabakanın 53. dakikasında, sakatlanan Senegalli oyuncu Ismail Jakobs oyundan çıktı ve teknik direktör Okan Buruk tarafından yerine Arda Ünyay oyuna alındı.

18 yaşındaki Arda, bu sezon daha önce Süper Lig’de 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu ve bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi debutunu gerçekleştirmiş oldu.

Müsabakanın 89. dakikasında Arda Ünyay, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oyundan çıkarken teknik direktör Okan Buruk genç oyuncuyu teselli etti.

GALATASARAY'IN GENÇ FUTBOLCUSU ARDA ÜNYAY, UNİON SAİNT-GİLLOİSE KARŞISINDA 53. DAKİKADA ISMAİL JAKOBS'UN YERİNE OYUNA GİRDİ VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKTI. ARDA, 89. DAKİKADA DA KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI.