Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu dört maçla başladı; maç sonuçları ve ilk haftanın yarın oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:32
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu dört maçla başladı. İlk haftada oynanan karşılaşmalarda öne çıkan skorlar kaydedildi.

Maç Sonuçları

DEPSAŞ Enerji - Güneysuspor: 41-34

İstanbul Gençlikspor - Beykoz Belediyespor: 45-35

Önallar Giresunspor - Nilüfer Belediyespor: 22-29

Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş: 20-42

Not: Ligde ilk hafta, yarın oynanacak Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto ve Mihalıççık Belediyespor - Ankara Hentbol maçlarıyla tamamlanacak.

