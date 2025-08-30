Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2025-2026 Sezonu Başladı
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu dört maçla başladı. İlk haftada oynanan karşılaşmalarda öne çıkan skorlar kaydedildi.
Maç Sonuçları
DEPSAŞ Enerji - Güneysuspor: 41-34
İstanbul Gençlikspor - Beykoz Belediyespor: 45-35
Önallar Giresunspor - Nilüfer Belediyespor: 22-29
Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş: 20-42
Not: Ligde ilk hafta, yarın oynanacak Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto ve Mihalıççık Belediyespor - Ankara Hentbol maçlarıyla tamamlanacak.