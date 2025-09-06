DOLAR
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Hafta Sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 2. haftasında 3 maç oynandı; Güneysuspor-Önallar Giresunspor 33-33, Nilüfer 40-36, Ankara 4-43 İstanbul Gençlikspor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:01
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Hafta Sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Hafta: 3 Maçtan Çarpıcı Sonuçlar

Haftanın maç sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası toplam 3 maç ile tamamlandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde kayda geçti:

Güneysuspor-Önallar Giresunspor: 33-33

Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 40-36

Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor: 4-43

Haftanın açılış maçı

Haftanın açılış maçında dün Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yenmişti.

Erteleme karşılaşmaları

Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları 17 Eylül'de oynanacak.

