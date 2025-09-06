Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Hafta Sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Hafta: 3 Maçtan Çarpıcı Sonuçlar
Haftanın maç sonuçları
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası toplam 3 maç ile tamamlandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde kayda geçti:
Güneysuspor-Önallar Giresunspor: 33-33
Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 40-36
Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor: 4-43
Haftanın açılış maçı
Haftanın açılış maçında dün Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yenmişti.
Erteleme karşılaşmaları
Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları 17 Eylül'de oynanacak.