Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 4. Hafta Yarından Başlıyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlıyor
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 4. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Haftanın programında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar ve önemli deplasman mücadeleleri bulunuyor.
Haftanın programı (Yarın)
16.00 - Spor Toto - Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
17.00 - Güneysuspor - Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)
18.00 - Köyceğiz Belediyespor - Giresunspor (Köyceğiz)
18.00 - Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
18.00 - Ankara Hentbol - Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
21 Eylül Pazar
15.30 - Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Üçevler)