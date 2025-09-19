Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 4. Hafta Yarından Başlıyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta maçları yarın başlıyor. Haftanın programında Spor Toto-Rize, Beşiktaş-Trabzon BŞB ve diğer karşılaşmalar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:35
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 4. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Haftanın programında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar ve önemli deplasman mücadeleleri bulunuyor.

Haftanın programı (Yarın)

16.00 - Spor Toto - Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 - Güneysuspor - Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)

18.00 - Köyceğiz Belediyespor - Giresunspor (Köyceğiz)

18.00 - Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

18.00 - Ankara Hentbol - Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

21 Eylül Pazar

15.30 - Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Üçevler)

