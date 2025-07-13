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8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de Devam Ediyor

Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 17 ülkeden 1300 sporcunun katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 15:49
8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de Devam Ediyor

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Devam Ediyor

Edirne'de, "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, 17 ülkeden toplam 1300 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyona, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taolu, sanda ve light sanda branşlarındaki çekişmeli karşılaşmalarla zenginleşiyor. Müsabakalar, seyircilerden tam not alarak büyük bir coşkuyla takip ediliyor.

Etkileyici performansların sergilendiği bu organizasyon yarın sona erecek.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık...

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık...

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

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