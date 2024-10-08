Arkas Spor, Avrupa Arenasında 20. Sezonuna Merhaba Dedi

Arkas Spor, 20. Avrupa Sezonuna Çıkıyor

İzmir temsilcisi Arkas Spor, Balkan Kupası'ndaki başarısıyla CEV Challenge Kupası'nda yer alma hakkı kazandı ve Avrupa'da üst üste 20. sezonuna adım attı.

Geçmişteki Avrupa Başarıları

2009 yılında Challenge Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Arkas Spor, Avrupa kupalarında toplamda 135 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 72 galibiyet, 63 yenilgi elde etti.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 9, CEV Kupası'nda 7, Challenge Kupası'nda 2, ve Top Teams Kupası'nda 1 kez mücadele etti. 2012 yılındaki Dörtlü Final'e yükselerek en büyük başarılarından birini elde etmişti.

Balkan Kupası'ndaki Başarı

Son dönemde, Selanik'te yapılan Balkan Kupası'nda Romanya'nın Steaua Bükreş'ini 3-1 ve Sırbistan'ın Radnicki'sini 3-2 yenerek finale yükseldi. Finalde ise Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 ile geçerek kupaya uzandı.

Gelecek Sezonun Planları

Arkas Spor, 2023-2024 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele etmeyeceğini, genç oyuncularla 1. Lig'de devam edeceğini duyurdu. CEV Challenge Kupası'nda yer alacak olan takım, Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşti. İlk maçını İzmir'de oynayacak olan Arkas, rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da gerçekleştirecek.