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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Arkas Spor, 8. haftada On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:50
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Üst Üste Galibiyetine Devam Ediyor

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arkas Spor, ev sahibi olduğu karşılaşmada On Hotels Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçtan galip ayrılan Arkas Spor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuç, Arkas Spor'un ligdeki performansını güçlendirirken, On Hotels Alanya Belediyespor için hayal kırıklığı yarattı. Taraftarları önünde etkileyici bir oyun sergileyen Arkas, bu zaferle birlikte ligdeki hedeflerini bir adım daha yaklaştırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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