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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ Zaferi

TOFAŞ, Keravnos'u 99-96 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:59
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ Zaferi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Heyecan Dolu Mücadele

Bu akşam, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu karşılaşmasında TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile karşı karşıya geldi.

Keravnos'un Ev Sahipliği

Maç, Costas Papaellinas Arena'da gerçekleşirken, ev sahibi takım ilk çeyreği 26-24'lük skorla önde tamamladı. Soyunma odasına ise 51-44 üstün giden Keravnos, bu iyi performansı sürdüremedi.

TOFAŞ'ın Mücadelesi

Üçüncü çeyrekte farkı kapatmayı başaran TOFAŞ, final periyoduna 75-73 geride girdi.

Son Çeyrekteki Performans

Son çeyrekte sergilediği etkili savunma ve oyunuyla TOFAŞ, karşılaşmayı 99-96 kazanarak gruptaki 4. maçında 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Keravnos'un Durumu

Öte yandan, Keravnos bu karşılaşma ile birlikte grup aşamasında 3. yenilgisini yaşamış oldu.

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