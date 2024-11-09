Arkas Spor, Galatasaray'la Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Arkas Spor, Galatasaray'a Konuk Oluyor

SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında Arkas Spor, yarın Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Hedef Üst Üste 3. Galibiyet

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, maç öncesi yaptığı açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta’yı yenerek üst üste 3. galibiyetlerini almak istediklerini ifade etti. Özden, "Yükselen grafiğimizle İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.