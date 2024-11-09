DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.631.322,74 0,05%

Arkas Spor, Galatasaray'la Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Arkas Spor, yarın Galatasaray HDI Sigorta karşısında 7. hafta maçında galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:13
Arkas Spor, Galatasaray'la Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Arkas Spor, Galatasaray'a Konuk Oluyor

SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında Arkas Spor, yarın Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Hedef Üst Üste 3. Galibiyet

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, maç öncesi yaptığı açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta’yı yenerek üst üste 3. galibiyetlerini almak istediklerini ifade etti. Özden, "Yükselen grafiğimizle İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yaklaştı, Lider Barcelona
2
Trabzonspor'un Başarısızlığı Üzerine Şenol Güneş'in Açıklamaları
3
Türk Takımları Avrupa Kupalarında 7 Galibiyetle Haftayı Kapattı
4
Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Antalya'da Barıştı: Efsaneler Kupası'nda Duygusal Anlar
5
Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası Yarın Başlayacak
6
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a Geçmiş Olsun Ziyareti
7
Almanya Genç Milli Yüzücüleri Erzurum'da Hazırlık Yapıyor

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak