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Armand Duplantis Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024'te dünya rekorunu geliştirerek altın madalya aldı ve tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 01:05
Armand Duplantis Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

İsveçli sporcu Armand Duplantis, Paris'te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama dalında büyük bir başarı sergileyerek altın madalya kazandı. Stade de France'ta yapılan erkekler sırıkla atlama finallerinde, Duplantis 6,25 metrelik atlayışıyla kendi dünya rekorunu geliştirdi.

Rekor Kırarak Tarihe Geçti

Duplantis, bu atlayışıyla Rio 2016'da Thiago Braz tarafından belirlenen 6,03 metrelik olimpiyat rekorunu da geride bıraktı. Ayrıca, 6,24 metrelik eski dünya rekorunu da kırarak yeni dünya rekoruna imza attı.

Madalyalar Dağıtıldı

Finallerde ABD'li Sam Kendricks 5,95 metre ile gümüş madalyayı, Yunan sporcu Emmanouil Karalis ise 5,90 metre ile bronz madalyayı kazandı.

Duplantis'in İkonik Anı

Rekor atlayışından sonra, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu taklit eden Duplantis, eli cebinde atış pozunu vermesiyle de dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli sporcu Armand Duplantis (sağda), finalde mücadele etti. Dünya rekoru kıran Duplantis sevinç yaşadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli sporcu Armand Duplantis (sağda), finalde mücadele etti. Dünya rekoru kıran Duplantis sevinç yaşadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli sporcu Armand Duplantis (sağda), finalde mücadele etti. Dünya rekoru kıran Duplantis sevinç yaşadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli sporcu Armand Duplantis, finalde mücadele etti. İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti. Duplantis, Olimpiyat rekoru kırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli sporcu Armand Duplantis, finalde mücadele etti. İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti. Duplantis, Olimpiyat rekoru kırdı.

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