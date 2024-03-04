Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu için flaş hamle

Fenerbahce'nin 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma getirdiği Ferdi Kadıoğu, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla 6 yılda büyük ilerleme kaydetti. Türk asıllı olan Hollandalı kanat oyuncusu, ilk kez ilk 11'de düzenli olarak forma giydi ve dinamizmi ve yeteneğiyle futbolseverleri etkiledi.

"Avrupa devleri takip ediyor"

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon gösterdiği performans onu birçok takımın transfer listesine yazdırdı. Bu yıldız futbolcuyu çevreleyen son gelişmeler dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahce'de performansını sürekli olarak geliştiren ve Avrupa'nın güçlü takımlarını peşine takan Kadıoğlu için ilk adımın İngiliz devi Arsenal tarafından atıldığı bilgisine ulaşıldı.





Premier Lig devlerinden Arsenal'in sportif direktörü Edu Gaspar'ın 24 yaşındaki futbolcuyu Hatayspor karşılaşması sırasında canlı takip ettiği öğrenildi. Gaspar, Ferdi Kadıoğlu hakkında olumlu konuşurken yıldız oyuncusunu sezonun bitimine kadar özlem altında tutacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

"30 milyon euro"

Ferdi'yi Arsenal'in dışında İngiliz devleri Manchester United ile Tottenham'ın da izlediği öğrenilirken İtalya Serie A şampiyonu Napoli de yıldız oyuncuyu radarına aldı. Her üç kulübün de gözlerini 24 yaşındaki oyuncudan ayırmayacağını söyleniyor.

erdi'nin babası geçtiğimiz ay aptığı açıklamalarda bu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını söylemişti. Fenerbahçe ise Ferdi'nin bonservis bedelinin 30 milyon euro ya çıkarmayı düşünüyor.