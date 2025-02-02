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Arsenal, Manchester City'yi 5-1 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü

Arsenal, Premier Lig'de Manchester City'yi 5-1 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 22:00
Arsenal, Manchester City'yi 5-1 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü

Arsenal, 5-1'lik Zaferle Zirveye Yaklaşıyor

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında, Arsenal, konuk ettiği Manchester City'yi 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maç, Emirates Stadı'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Londra ekibi, 2. dakikada Martin Odegaard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Manchester City, ikinci yarıya daha etkili bir başlangıç yaparak dengeyi sağlamak için mücadele etti. 55. dakikada Erling Haaland ile skoru 1-1 yaptı.

Ancak Arsenal, 57. dakikada Thomas Partey ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Bu üstünlükle birlikte, 'Topçular' maçta kontrolü tamamen ele aldı.

Arsenal, 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin golleriyle farkı artırarak maçı 5-1 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle Arsenal, puanını 50’ye çıkararak lider Liverpool'un arkasında zirve takibini sürdürdü. Öte yandan, Manchester City 41 puanda kalarak şu anda 4. sırada yer alıyor.

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