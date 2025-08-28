Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Ankara'da başladı: 37 ülke, 125 sporcu

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Ankara'da başladı

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i, Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda başladı. Organizasyon, genç patencilerin uluslararası platformda mücadele ettiği önemli bir yarışma olarak öne çıkıyor.

Katılımcılar ve rekabet

Yarışmaya ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 37 ülkeden toplam 125 sporcu katılıyor. Sporcular madalya mücadelesi verirken, organizasyonun uluslararası renkli bir tablo sunduğu dikkat çekiyor.

Organizasyon ve kategoriler

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği iş birliğinde düzenleniyor. Yarışmalar tekler, buz dansı ve çiftler kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Süre

Organizasyon, programı ve gösterileriyle devam ederken yarışmalar 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.