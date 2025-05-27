Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Milli Sporculardan Önemli Başarı

Almanya'da Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başladı

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçilerimiz Adem Asil ve Ferhat Arıcan, finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Elemelerde Gösterdikleri Performans

Şampiyonanın ikinci gününde erkekler takım ve bireysel alet elemeleri gerçekleştirildi. Ferhat Arıcan, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunarak öne çıktı.

Adem Asil, Ferhat Arıcan, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak ve Volkan Arda Hamarat'tan oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, topladığı 233.563 puanla şampiyonayı 13. sırada tamamladı.

Adem Asil ve Ferhat Arıcan'ın Başarısı

Milli cimnastikçi Adem Asil, bireysel halka aletinde 14.533 puanla ikinci, barfikste 13.533 puanla yedinci ve genel tasnifte 80.198 puanla beşinci olarak finale yükseldi. Ferhat Arıcan ise paralel barda 14.400 puan toplayarak ilk sıradan finalde mücadele hakkı kazandı.

Şampiyonada bireyseldi mücadele eden diğer milli cimnastikçi Emirhan Kartın, atlama masasında 13.933 puan alarak birinci yedek finalist oldu. Bu durumda, finale kalan sporculardan biri yarışmadan çekilirse Emirhan, finalde mücadele edebilecek.

Ferhat Arıcan'dan Açıklamalar

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, finalde birinci olarak kalmasının önemini vurgulayarak, "Mücadele eden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Performansıma memnunum ve daha iyisini yapabileceğime inanıyorum." dedi.

Adem Asil'in Hedefleri

Adem Asil de finallere kalmaktan mutlu olduğunu belirtti. "Sezonun ilk yarışması ve bu kadar performans beklemiyordum. Finallerde daha iyi yapacağıma inanıyorum ve madalya kazanmak için çalışacağım." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil (solda) ve Ferhat Arıcan (sağda) finale kaldı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil (solda) ve Ferhat Arıcan (sağda) finale kaldı.