DOLAR
39,04 -0,07%
EURO
44,24 -0,11%
ALTIN
4.144,49 -0,11%
BITCOIN
4.253.836,41 0,59%

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Milli Sporculardan Önemli Başarı

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale kaldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 23:28
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Milli Sporculardan Önemli Başarı

Almanya'da Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başladı

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçilerimiz Adem Asil ve Ferhat Arıcan, finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Elemelerde Gösterdikleri Performans

Şampiyonanın ikinci gününde erkekler takım ve bireysel alet elemeleri gerçekleştirildi. Ferhat Arıcan, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunarak öne çıktı.

Adem Asil, Ferhat Arıcan, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak ve Volkan Arda Hamarat'tan oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, topladığı 233.563 puanla şampiyonayı 13. sırada tamamladı.

Adem Asil ve Ferhat Arıcan'ın Başarısı

Milli cimnastikçi Adem Asil, bireysel halka aletinde 14.533 puanla ikinci, barfikste 13.533 puanla yedinci ve genel tasnifte 80.198 puanla beşinci olarak finale yükseldi. Ferhat Arıcan ise paralel barda 14.400 puan toplayarak ilk sıradan finalde mücadele hakkı kazandı.

Şampiyonada bireyseldi mücadele eden diğer milli cimnastikçi Emirhan Kartın, atlama masasında 13.933 puan alarak birinci yedek finalist oldu. Bu durumda, finale kalan sporculardan biri yarışmadan çekilirse Emirhan, finalde mücadele edebilecek.

Ferhat Arıcan'dan Açıklamalar

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, finalde birinci olarak kalmasının önemini vurgulayarak, "Mücadele eden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Performansıma memnunum ve daha iyisini yapabileceğime inanıyorum." dedi.

Adem Asil'in Hedefleri

Adem Asil de finallere kalmaktan mutlu olduğunu belirtti. "Sezonun ilk yarışması ve bu kadar performans beklemiyordum. Finallerde daha iyi yapacağıma inanıyorum ve madalya kazanmak için çalışacağım." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil...

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil (solda) ve Ferhat Arıcan (sağda) finale kaldı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil...

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil (solda) ve Ferhat Arıcan (sağda) finale kaldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Milli Sporculardan Önemli Başarı
2
Şahika Ercümen, Dominika'da 3 Altın Madalya Kazandı
3
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Trabzon'da Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
4
Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır!
5
Genç Kadın Hakem Fatmagül Güzel: "Hedefim FIFA Kokartı"
6
Taha Akgül Kütahya'da Öğrencilerle Buluştu
7
BAXI Manresa, Aliağa Petkimspor'u 96-87 Yendi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!