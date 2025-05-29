Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Nazlı Savranbaşı 23. Oldu

Almanya'da gerçekleşen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, bireysel genel tasnif finalinde 23. sırada yer aldı.

Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen şampiyonanın 4. gününde, kadınlar bireysel genel tasnif finali öğle seansında gerçekleştirildi. Bu önemli yarışmada, milli cimnastikçimiz Nazlı Savranbaşı; asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletleri üzerinde serilerini sergileyerek toplamda 45.633 puan aldı.

Akşam seansında ise erkekler bireysel genel tasnif finali düzenlenecek. Bu kategoride milli cimnastikçi Adem Asil, madalya kazanma hedefiyle altı alette serilerini sunacak.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, bireysel genel tasnif finalinde 23. oldu.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, bireysel genel tasnif finalinde 23. oldu.