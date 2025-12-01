Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu Erzurum’da Voleybol İl İkincisi

Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu, Erzurum Ortaokullar Arası Voleybol il müsabakalarında Oltu’yu 3-0 yenerek il ikincisi oldu; destekçilere teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:22
Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu Erzurum'da Voleybol İl İkincisi

Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu Erzurum’da Voleybol İl İkincisi

Oltu Ortaokulu'nu 3-0 mağlup ederek turnuvayı ikinci tamamladı

Erzurum’da düzenlenen Ortaokullar Arası Voleybol il müsabakalarında Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu önemli bir başarı elde etti. Turnuvada Oltu Ortaokulu ile karşılaşan Aşkale ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek müsabakaları il ikincisi olarak tamamladı.

Takımı yöneten Voleybol Antrenörü Mehmet Kırık yönetimindeki sporcular, ortaya koydukları mücadeleyle dikkat çekerken il birinciliğini ise kıl payı kaçırdı.

Mehmet Kırık turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede, "Ekip olarak turnuvaya çok iyi hazırlandık. Hedefimiz il birincisi olup Erzurum’u bölgesel ligde temsil etmekti. Ufak tefek hatalar neticesinde müsabakaları il ikincisi olarak tamamladık. Bu da bizim için güzel ve gurur verici bir başarı. Sporcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırık ayrıca, hazırlık süreci ve turnuva boyunca desteklerini esirgemeyen Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahram Karalı'ya teşekkür etti.

Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu'nun elde ettiği bu başarı ilçe genelinde büyük takdir topladı. Sporcuların bundan sonraki turnuvalar için hazırlıklarının devam ettiği bildirildi.

