Asrın Rodi Pak, EWC'deki Başarısını Sürdürüyor

Milli Motosikletçi Asrın Rodi Pak İddialı

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) Barselona'da düzenlenen 24 saatlik yarışında birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, motosiklete 4 yaşında başlayarak Türkiye ile Avrupa'da pek çok başarıya imza atmış bir isimdir. EWC'de, ilk kez Türk sporcu olarak yer alan Pak, organizasyonda 2021 yılından bu yana mücadele ediyor.

Barselona'da Tarihi Bir Zafer

Pak, son olarak 4 Temmuz tarihinde Barselona'daki Catalunya Pisti'nde düzenlenen 24 saatlik yarışa, Mathieu Ginnes, Dylan Buisson ve Sheridan Morais ile beraber BMD Performance takımıyla katıldı. Yarışta, Pak ve takımı "superbike" kategorisinde rakiplerine 8 tur fark atarak hem kendi kategorilerinde hem de genel klasmanda birinci oldular.

“Kusursuz Bir İş Çıkardık”

Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde antrenmanlarına devam ederken, AA muhabirine yaptığı açıklamada EWC sezonunun Nisan ayında başladığını duyurdu. İlk yarışta takım arkadaşının kaza geçirdiğini belirten Pak, Belçika’daki ikinci yarışta 5. olduklarını kaydetti. Barselona'daki 24 saatlik yarışta elde ettikleri başarıyı ise şöyle değerlendirdi:

"Temmuz ayındaki 24 saatlik yarışta 8 turluk farkla birincilik elde ettik. 24 saatte yaklaşık 765 tur attık, bu da yaklaşık 3 bin 600 kilometreye tekabül ediyor. Tüm takım olarak kusursuz bir iş çıkardık ve bu sebeple çok mutluyuz."

Büyük Hedefler ve Gelecek Yarışlar

Podyuma çıkarak elde ettikleri başarıyı paylaşan Pak, "200 sporcu arasında tek Türk olarak o podyumda olmak inanılmaz bir duygu. Önümüzdeki yarışlarda da hedefimiz podyumda yer almak." ifadelerini kullandı. Eylül ayında EWC'nin Marsilya ayağında yarışacaklarını belirten Pak, orada da birincilik için savaşacaklarını vurguladı.

"Tüm takımlar çok güçlü ve yarış 24 saat sürecek. Motorun dayanıklılığı gibi birçok faktör önem taşıyor. Ama biz her zamanki gibi podyum hedefimizi sürdürüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Pak, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde çalışmalarını sürdürüyor.