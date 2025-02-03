DOLAR
35,93 -0,2%
EURO
36,77 1,27%
ALTIN
3.218,95 0,2%
BITCOIN
3.388.156,36 3,6%

Aston Villa, Marcus Rashford'u Kiraladı

Aston Villa, Marcus Rashford'ı Manchester United'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:13
Aston Villa, Marcus Rashford'u Kiraladı

Aston Villa, Rashford'u Kiralık Olarak Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, büyük bir adım atarak Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, 27 yaşındaki İngiliz forvetin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Transfer Detayları

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu transferin 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla gerçekleştiği iddia ediliyor. Rashford, Manchester United altyapısından yetişerek 2016 yılında A takımda ilk maçına çıktı.

Rashford'un Kariyeri

Manchester United formasıyla 426 maça çıkan Rashford, bu süreçte 138 gol kaydetti. Oyuncu, ikişer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası, birer kez de UEFA Avrupa Ligi ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

Milli Takım Performansı

Bunun yanı sıra Türk takımlarının da ilgilendiği öne sürülen Rashford, İngiltere Milli Takımı'nda 60 maçta 17 gol attı. Aston Villa taraftarları, bu yeni transferle birlikte takımlarının sezon hedeflerine ulaşmasını umut ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor
2
Sivasspor, Kupa Mücadelesinde Kocaelispor ile Karşılaşıyor
3
Voleybol Haftası: SMS Grup Efeler Ligi 20. Hafta Maç Programı
4
Kırklarelispor, Beşiktaş Maçına Hazır!
5
Aston Villa, Marcus Rashford'u Kiraladı
6
Beşiktaş, Kırklarelispor ile Türkiye Kupası'nda Tarihi Maçta Buluşuyor
7
Türk Karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor