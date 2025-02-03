Aston Villa, Marcus Rashford'u Kiraladı

Aston Villa, Rashford'u Kiralık Olarak Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, büyük bir adım atarak Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, 27 yaşındaki İngiliz forvetin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Transfer Detayları

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu transferin 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla gerçekleştiği iddia ediliyor. Rashford, Manchester United altyapısından yetişerek 2016 yılında A takımda ilk maçına çıktı.

Rashford'un Kariyeri

Manchester United formasıyla 426 maça çıkan Rashford, bu süreçte 138 gol kaydetti. Oyuncu, ikişer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası, birer kez de UEFA Avrupa Ligi ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

Milli Takım Performansı

Bunun yanı sıra Türk takımlarının da ilgilendiği öne sürülen Rashford, İngiltere Milli Takımı'nda 60 maçta 17 gol attı. Aston Villa taraftarları, bu yeni transferle birlikte takımlarının sezon hedeflerine ulaşmasını umut ediyor.