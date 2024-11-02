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Asuman Çığlıoğlu: Altın Madalya Hedefiyle Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:42
Asuman Çığlıoğlu: Altın Madalya Hedefiyle Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Asuman Çığlıoğlu, Şampiyonluk Hedefliyor

Kariyerinde üç dünya ve bir Avrupa üçüncülüğü bulunan milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmayı amaçlıyor.

Hazırlıklarını Tamamladı

Asuman, 2-10 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdürüyor. İlk maçı için heyecanla bekleyen Asuman, "Talihsizliğimi yenerek bu şampiyonadaki ilk altın madalyayı alacağıma inanıyorum." dedi.

Kick Boksa Başlangıcı ve Başarıları

Asuman, kick boksa 14 yaşında, babasının yönlendirmesiyle başladığını belirtti. "Evde sıkılıyordum, bu yüzden kick boksa yönlendirildim. Erkek kardeşim bir süre sonra bıraktı ama ben devam ettim," diye konuştu.

Hedefi Bayrağı Dalgalandırmak

Asuman, bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmayı ve bayrağını dalgalandırarak ülkesine büyük bir başarı getirmeyi hedefliyor. "Türkiye'de 12 kez şampiyonluk yaşadım. Herkes üçüncülüğümü kutluyor, ancak benim hedefim şampiyonluk," ifadelerini kullandı.

Antrenörün Beklentileri

Antrenörü Emrah Şahanoğlu, Asuman'ın potansiyeline güvendiğini belirtti. "Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Her yıl daha iyiye gidiyoruz," şeklinde konuştu.

Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, daha önceki şampiyonalarda alamadığı altın madalyaya bu kez...

Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, daha önceki şampiyonalarda alamadığı altın madalyaya bu kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda ulaşmayı hedefliyor. Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Asuman, Yunanistan'da 2-10 Kasım tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu'da tamamladı.

Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, daha önceki şampiyonalarda alamadığı altın madalyaya bu kez...

Milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, daha önceki şampiyonalarda alamadığı altın madalyaya bu kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda ulaşmayı hedefliyor. Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Asuman, Yunanistan'da 2-10 Kasım tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu'da tamamladı.

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