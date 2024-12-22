Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları ve Puan Durumları

Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından sezonun ilk yarısı sona erdi. Beyaz Grup'ta Sarıyer İskenderunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Kırmızı Grup'ta ise Serik Belediyespor, Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek puanını 42 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Beyaz Grup Puan Durumu

17 hafta sonunda Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şu şekildedir:

1. Sarıyer - 41 Puan

2. Batman Petrolspor - 39 Puan

3. Altınordu - 35 Puan

4. GMG Kastamonuspor - 35 Puan

5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 28 Puan

6. İskenderunspor - 27 Puan

7. Anagold 24 Erzincanspor - 26 Puan

8. Beykoz Anadoluspor - 27 Puan

9. Fethiyespor - 26 Puan

10. Kırklarelispor - 18 Puan

11. İnegölspor - 19 Puan

12. Kepezspor - 30 Puan

13. E Koleji Isparta 32 - 15 Puan

14. 1461 Trabzon FK - 16 Puan

15. Sincan Belediyesi Ankaraspor - 16 Puan

16. Karaköprü Belediyespor - 14 Puan

17. Altay - 5 Puan

18. Afyonspor - 1 Puan

Not: Altay ve Afyonspor'a 3'er puan silme cezası verilmiştir.

Kırmızı Grup Puan Durumu

Kırmızı Grup'ta 17 hafta sonunda oluşan puan durumu ise aşağıdaki gibidir:

1. Serik Belediyespor - 42 Puan

2. Motolux 68 Aksarayspor - 41 Puan

3. Çimentaş Elazığspor - 24 Puan

4. Menemen FK - 15 Puan

5. Artı Değer Vanspor - 30 Puan

6. Beyoğlu Yeni Çarşı - 29 Puan

7. Karacabey Belediyespor - 26 Puan

8. Bucaspor 1928 - 21 Puan

9. Karaman FK - 23 Puan

10. Somaspor - 23 Puan

11. Ankara Demirspor - 22 Puan

12. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - 22 Puan

13. Merkür Jet Erbaaspor - 17 Puan

14. Belediye Derincespor - 15 Puan

15. Nazilli Spor - 15 Puan

16. Diyarbakırspor - 24 Puan

17. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - 29 Puan

18. Giresunspor - 23 Puan

Not: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulanmıştır.