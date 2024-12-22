Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları ve Puan Durumları

Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından sezonun ilk yarısı sona erdi. Beyaz Grup'ta Sarıyer İskenderunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Kırmızı Grup'ta ise Serik Belediyespor, Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek puanını 42 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup Puan Durumu
17 hafta sonunda Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şu şekildedir:
- 1. Sarıyer - 41 Puan
- 2. Batman Petrolspor - 39 Puan
- 3. Altınordu - 35 Puan
- 4. GMG Kastamonuspor - 35 Puan
- 5. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 28 Puan
- 6. İskenderunspor - 27 Puan
- 7. Anagold 24 Erzincanspor - 26 Puan
- 8. Beykoz Anadoluspor - 27 Puan
- 9. Fethiyespor - 26 Puan
- 10. Kırklarelispor - 18 Puan
- 11. İnegölspor - 19 Puan
- 12. Kepezspor - 30 Puan
- 13. E Koleji Isparta 32 - 15 Puan
- 14. 1461 Trabzon FK - 16 Puan
- 15. Sincan Belediyesi Ankaraspor - 16 Puan
- 16. Karaköprü Belediyespor - 14 Puan
- 17. Altay - 5 Puan
- 18. Afyonspor - 1 Puan
Not: Altay ve Afyonspor'a 3'er puan silme cezası verilmiştir.
Kırmızı Grup Puan Durumu
Kırmızı Grup'ta 17 hafta sonunda oluşan puan durumu ise aşağıdaki gibidir:
- 1. Serik Belediyespor - 42 Puan
- 2. Motolux 68 Aksarayspor - 41 Puan
- 3. Çimentaş Elazığspor - 24 Puan
- 4. Menemen FK - 15 Puan
- 5. Artı Değer Vanspor - 30 Puan
- 6. Beyoğlu Yeni Çarşı - 29 Puan
- 7. Karacabey Belediyespor - 26 Puan
- 8. Bucaspor 1928 - 21 Puan
- 9. Karaman FK - 23 Puan
- 10. Somaspor - 23 Puan
- 11. Ankara Demirspor - 22 Puan
- 12. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - 22 Puan
- 13. Merkür Jet Erbaaspor - 17 Puan
- 14. Belediye Derincespor - 15 Puan
- 15. Nazilli Spor - 15 Puan
- 16. Diyarbakırspor - 24 Puan
- 17. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - 29 Puan
- 18. Giresunspor - 23 Puan
Not: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulanmıştır.