Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 1-1 Çorum FK

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Çorum FK 1-1 berabere kaldı; Ethemi ve Eze'nin golleri skoru belirledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:08
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 1-1 Çorum FK

Maç Sonucu

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Çorum FK

Maçtan dakikalar

9. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte bekleyen Ethemi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, Appindagoye’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Eze, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-1

53. dakikada ceza sahası içinde Bekir Böke’nin dokunamadığı topu alan Charisis’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına çıktı.

Hakemler

Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran

Kadrolar

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Özkan Yiğiter, Charisis, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Malle dk. 78), Bekir Böke (Avramovski dk. 67), Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 85)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Kadir Koparan, Yusuf Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Muhsin Özek, Ali Selvili, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Çorum FK: Sehic, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Attamah, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Kerem Kalafat dk. 70), Yusuf Erdoğan (Semih Akyıldız dk. 89), Pedrinho (Aleksic dk. 78), Samudio, Eze (Oğulcan Çağlayan dk. 70)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Mehmet Sapancı, Geraldo, Taha Rençber, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller

Ethemi (dk. 9) — Özbelsan Sivasspor

Eze (dk. 22 pen.) — Çorum FK

TRENDYOL 1. LİG'İN 17. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ÇORUM FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.

