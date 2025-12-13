Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 1-1 Çorum FK
Maç Sonucu
Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Çorum FK
Maçtan dakikalar
9. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte bekleyen Ethemi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
19. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, Appindagoye’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada topun başına geçen Eze, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-1
53. dakikada ceza sahası içinde Bekir Böke’nin dokunamadığı topu alan Charisis’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına çıktı.
Hakemler
Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran
Kadrolar
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Özkan Yiğiter, Charisis, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Malle dk. 78), Bekir Böke (Avramovski dk. 67), Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 85)
Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Kadir Koparan, Yusuf Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Muhsin Özek, Ali Selvili, Yılmaz Cin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Çorum FK: Sehic, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Attamah, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Kerem Kalafat dk. 70), Yusuf Erdoğan (Semih Akyıldız dk. 89), Pedrinho (Aleksic dk. 78), Samudio, Eze (Oğulcan Çağlayan dk. 70)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Mehmet Sapancı, Geraldo, Taha Rençber, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller
Ethemi (dk. 9) — Özbelsan Sivasspor
Eze (dk. 22 pen.) — Çorum FK
TRENDYOL 1. LİG'İN 17. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ÇORUM FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.