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Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile yapacağı maç hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman ayrıntıları ve takımın durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:59
Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, maç hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Bugünkü idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

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