Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, maç hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Bugünkü idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.