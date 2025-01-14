Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlarını Mersin'de sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:00
Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor'un Galatasaray Hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak. Bu kritik maç için hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekip, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde idman gerçekleştirdi. Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dar alan çalışmasına odaklandı. Bu çalışmalar, takımın maç öncesindeki hazırlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasına hazırlık sürecini devam ettirecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü.

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Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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