Atakaş Hatayspor, Kaleci Erce Kardeşler ile Yollarını Ayırdı

Atakaş Hatayspor'da Köklü Değişim

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını açıkladı.

Beklenmeyen Ayrılık

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Erce Kardeşler'in Hatayspor Kariyeri

30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler, 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer edilmişti. Hatay temsilcisinde geçirdiği süre boyunca büyük bir özveriyle mücadele etti.