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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile 27 Ocak'ta oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:38
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı mücadele için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular 1 saat 45 dakika süren bir idmanla hem fiziksel hem de taktiksel açıdan güçlenmeyi hedefledi.

İdmanda dar alan çalışmaları yapılarak, Kasımpaşa karşılaşmasına yönelik stratejiler üzerinde duruldu. Hatayspor, yarınki antrenman ile birlikte hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü.

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