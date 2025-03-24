Atakaş Hatayspor Yönetimi Basın Mensuplarıyla İftarda Buluştu

Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Atakaş Hatayspor, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar yemeği etkinliğinde saatlerce sohbet etti. Kültür ve Sanat Çarşısı'nda düzenlenen etkinliğe Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, Teknik Direktör Murat Şahin, takım kaptanları ve basın mensupları katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Çinçin, takımın hedeflerine dair önemli açıklamalar yaptı. Üst sıralara çıkmayı amaçladıklarını vurgulayan Çinçin, "Bir ivme yakaladık, ilk defa üst üste iç saha ve deplasman galibiyeti elde ettik. Önümüzdeki maç, üzerimizdeki rakibimizle oynayacağımız için kritik bir mücadele. Oyuncularımız bu maça hazırlıklarını sürdürüyor ve biz de destek için elimizden geleni yapıyoruz. Maçı galibiyetle tamamlayabilirsek, ligdeki dengeleri değiştirebiliriz," dedi.

Gazetecilerin transfer yasağı konusundaki sorularına da cevap veren Çinçin, "Şansımız çok az; binde birler seviyesinde. Kulüp merkezimizin değiştiğini belirten bir dilekçe yazacağız ve borçlu olduğumuz yazışmaların takibini yapamadığımızı ileteceğiz," açıklamasında bulundu.

Teknik Direktör Murat Şahin ise son haftalardaki performanstan memnun olduklarını dile getirdi. Şahin, hedeflerinin takımı üst sıralara taşımak olduğunu belirterek, "Burada olduğumuz süre zarfında oyuncularımızın ligde kalması için çaba sarf ettik. Son dört haftada bu çabalarımızı sahaya ve skora yansıttık. Oyuncularımıza sürekli bunun daha iyilerini yapabileceklerini söylüyorum. Takımı kümede tutabilmek adına her türlü çabayı göstereceğiz ve bunun yanı sıra oyuncularımızın özverisini de takdir ediyorum," diye belirtti.

Etkinliğin sonunda ise fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek program sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kültür ve Sanat Çarşısında gerçekleştirilen iftara, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin, takım kaptanları ve basın mensupları katıldı. Şahin, gazetecilere açıklamada bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kültür ve Sanat Çarşısında gerçekleştirilen iftara, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin, takım kaptanları ve basın mensupları katıldı. Şahin, gazetecilere açıklamada bulundu.