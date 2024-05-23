Atalanta tarih yazdı: Avrupa Ligi'nde şampiyonluk Lookman'dan!

Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta: 51 maçlık seriyi Lookman bitirdi

Dublin Arena'da heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Atalanta, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazandı. Bu galibiyetle birlikte İtalyan ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek.



Maçın baş kahramanı Ademola Lookman oldu. Nijeryalı futbolcu, 12., 26. ve 75. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımını zafere taşıdı. Leverkusen'in 51 maçlık yenilmezlik serisi de bu akşam sona erdi.

Atalanta'nın İlk Avrupa Kupası Başarısı

Daha önce en iyi Avrupa kupası dereceleri Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalleri olan Atalanta, bu akşam tarihi bir başarıya imza attı. İtalyan ekibi, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazandı. Bu galibiyetle birlikte Atalanta gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek.

Lookman Hat-Trick ile Leverkusen'i Çökertti

Maçın baş kahramanı Ademola Lookman oldu. Nijeryalı futbolcu, 12. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. 26. dakikada Leverkusen defansının hatasını affetmeyen Lookman, farkı ikiye çıkardı. Son golünü ise 75. dakikada atan Lookman, hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.

Leverkusen'in Yenilmezlik Serisi Son Buldu

Bayer Leverkusen, bu sezon 51 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti. Atalanta, bu akşam Leverkusen'in 51 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım olan Leverkusen, Cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern ile karşılarak sezonu tamamlayacak.

Maçtan Dakikalar:

1': Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

12': Lookman, arka bölüme yerden çevrilen topta vuruşu yaparak takımını öne geçirdi.

26': Lookman, Bayer Leverkusen'in çıkarken yaptığı hatada topu önünde buldu. Rakibinin üstüne giden oyuncu köşeye yaptığı vuruşla golü attı.

75': Lookman çaprazdan birebir pozisyonda köşeye yaptığı vuruşla hat-trick yaptı ve farkı üçe çıkardı.